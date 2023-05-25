«Эспаньол» отыгрался с 0:3 против «Атлетико»

«Эспаньол» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 3:3. Встреча прошла на стадионе РДЦЕ в Корнелья-де-Льобрегат.

Полузащитник Сауль Ньигес на 21 минуте вывел гостей вперед, а нападающий Антуан Гризманн перед перерывом удвоил преимущество.

В самом начале второго тайма Янник Феррейра-Карраско довел счет до крупного. Однако хозяевам удалось отыграться и уйти от поражения. Сначала Сесар Монтес забил гол, затем Хоселу реализовал пенальти, а в концовке Винисиус Соуза сравнял счет.

«Эспаньол» набрал 35 очков и остался на предпоследнем месте в таблице. «Атлетико» упустил шанс обойти «Реал», который идет на второй строчке.