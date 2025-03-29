«Эспаньол» и «Атлетико» встретятся в матче 29-го тура испанской ла лиги в субботу, 29 марта. Игра пройдет на «Стэйдж Фронт Стэдиум» в Корнелье-де-Льобертаг и начнется в 18.15 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Эспаньол» — «Атлетико» можно ознакомится в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Испания. Ла лига. 29-й тур.

29 марта, 18:15. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)

В 28 турах чемпионата Испании «Эспаньол» набрал 28 очков, «Атлетико» — 56. Встреча команд в первом круге примеры состоялась в августе 2024 года и завершилась вничью (0:0).