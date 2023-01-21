Гол Брейтуэйта принес «Эспаньолу» победу над «Бетисом»

«Эспаньол» дома обыграл «Бетис» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 43-1 минуте забил форвард Мартин Брейтуэйт.

«Эспаньол» занимает 12-е место в турнирной таблице ли лиги (20 очков). «Бетис» находится на шестой строчке (28).