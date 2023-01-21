Гол Брейтуэйта принес «Эспаньолу» победу над «Бетисом»

Сегодня, 20:06
«Эспаньол» дома обыграл «Бетис» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 43-1 минуте забил форвард Мартин Брейтуэйт.
«Эспаньол» занимает 12-е место в турнирной таблице ли лиги (20 очков). «Бетис» находится на шестой строчке (28).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования