«Эспаньол» недоволен отменой красной карточки Винисиуса

«Эспаньол» отреагировал на решение федерации футбола Испании отменить красную карточку, полученную нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче с «Валенсией».

«На этой неделе был создан прецедент, который устанавливает новую парадигму спортивного правосудия в испанском футболе, поскольку комитет по соревнованиям вмешивается в решения, ранее вынесенные арбитром на поле и ВАР. После матча «Валенсия» — «Реал» комитет понял, что в ходе этого матча использование технологий и доступных изображений судьями ВАР «было полностью пристрастным, предвзятым и определяющим для ошибки судьи в оценке того, что произошло». Исходя из всего вышеизложенного, было принято решение отменить показанную игроку красную карточку.

Эта новая парадигма должна была быть использована, по нашему мнению, должна была быть применена комитетом в матче, который мы сыграли в 33-м туре. Первому голу «Севильи» предшествовал фол на нашем игроке Брайане Оливане, но он был признан верным, не показывая полевому судье удар ВАР, в котором фол был явным», — говорится в сообщении на официальном сайте «Эспаньола».

По ходу матча с «Валенсией» у Винисиуса случился конфликт с болельщиками. В концовке на поле произошла потасовка, в результате которой судья вынес решение об удалении нападающего «Реала». Однако на следующий день арбитр был дисквалифицирован за свою ошибку в данном эпизоде.