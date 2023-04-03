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Испания

Сегодня, 14:43

«Эспаньол» объявил об увольнении главного тренера Диего Мартинеса

Виталий Косик
Корреспондент
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«Эспаньол» объявил об отставке Диего Мартинеса с поста главного тренера команды.

«Эспаньол» принял решение прекратить полномочия Диего Мартинеса на посту главного тренера команды. Спортивные результаты побудили нашу организацию принять это решение с единственной и ясной целью — сохранения прописки в высшем дивизионе. Клуб через своего президента и совет директоров хочет поблагодарить тренера и его сотрудников за работу и самоотверженность с тех пор, как он взял на себя управление основной командой, и желает ему удачи и успехов в решении его будущих задач», — написано в заявлении команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Луис Гарсия.

«Эспаньол» занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 27 очков за 27 туров.

Футбол
ФК Эспаньол
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