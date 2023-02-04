Сегодня, 17:57
«Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:1.
Отметим, что обе команды заканчивали матч в неполных составах после удалений игроков. За неспортивное поведение по второй желтой карточке в конце первого тайма получили нападающий «Осасуны» Абде Эззалзули и защитник «Эспаньола» Ронаэль Пьер-Габриэль.
«Эспаньол» набрал 31 очко и пока поднялся на промежуточное 14-е место. «Осасуна» занимает девятую строчку (29 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования