«Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной»

«Эспаньол» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:1.

Отметим, что обе команды заканчивали матч в неполных составах после удалений игроков. За неспортивное поведение по второй желтой карточке в конце первого тайма получили нападающий «Осасуны» Абде Эззалзули и защитник «Эспаньола» Ронаэль Пьер-Габриэль.

«Эспаньол» набрал 31 очко и пока поднялся на промежуточное 14-е место. «Осасуна» занимает девятую строчку (29 очков).