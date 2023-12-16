Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:10

«Эспаньол» подал в суд из-за результата матча с «Атлетико»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Эспаньол» подал иск в гражданский суд из-за спорного решения арбитра в матче 36-го тура ла лиги-2022/23 против «Атлетико» (3:3), которое привело к вылету команды во второй дивизион, сообщает официальный сайт клуба. «Эспаньол» хочет получить финансовую компенсацию.

«В свете получения новых доказательств в отношении событий, произошедших в матче с «Атлетико», клуб решил возбудить судебный иск в сфере гражданского правосудия, чтобы защитить свои интересы. Сегодня мы знаем: то, что произошло в том матче, выходит далеко за рамки понятных человеческих ошибок в спортивной сфере», — говорится в заявлении клуба.

В клубе заявили, что решение арбитра засчитать спорный гол Антуана Гризманна и другие обстоятельства решающим образом повлияли на вылет, которого «Эспаньол» мог избежать.

В сегунде-2023/24 «Эспаньол» занимает четвертое место, набрав 32 очка в 19 матчах. Команда находится в зоне стыковых матчей за выход в ла лигу. 16 декабря клуб сыграет с «Андорой» в 20-м туре чемпионата.

ФК Атлетико
ФК Эспаньол
1
Обсудить
Читайте также
Владимир Путин раскритиковал МОК и призвал проанализировать условия для участия наших спортсменов в ОИ
«Сочи» объявил о назначении испанца Морено на пост главного тренера
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Стал известен список участников «Команды Путина»
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Модрич покинет «Реал» по окончании сезона

«Реал» и «Барселона» получат по одному миллиарду евро, если запустится Суперлига