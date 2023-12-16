«Эспаньол» подал в суд из-за результата матча с «Атлетико»

«Эспаньол» подал иск в гражданский суд из-за спорного решения арбитра в матче 36-го тура ла лиги-2022/23 против «Атлетико» (3:3), которое привело к вылету команды во второй дивизион, сообщает официальный сайт клуба. «Эспаньол» хочет получить финансовую компенсацию.

«В свете получения новых доказательств в отношении событий, произошедших в матче с «Атлетико», клуб решил возбудить судебный иск в сфере гражданского правосудия, чтобы защитить свои интересы. Сегодня мы знаем: то, что произошло в том матче, выходит далеко за рамки понятных человеческих ошибок в спортивной сфере», — говорится в заявлении клуба.

В клубе заявили, что решение арбитра засчитать спорный гол Антуана Гризманна и другие обстоятельства решающим образом повлияли на вылет, которого «Эспаньол» мог избежать.

В сегунде-2023/24 «Эспаньол» занимает четвертое место, набрав 32 очка в 19 матчах. Команда находится в зоне стыковых матчей за выход в ла лигу. 16 декабря клуб сыграет с «Андорой» в 20-м туре чемпионата.