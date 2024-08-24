«Эспаньол» примет «Реал Сосьедад» в матче 2-го тура испанской примеры в субботу, 24 августа. Матч начнется в 22:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга, начнется за пять минут до игры.

В 1-м туре ла лиги «Эспаньол» уступил «Вальядолиду» со счетом 0:1, а «Реал Сосьедад» проиграл «Райо Вальекано» (1:2).

В сезоне-2023/24 «Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании, набрав 60 очков в 38 матчах. «Эспаньол» проводил сезон в сегунде, где занял четвертое место, набрав 69 баллов в 42 турах. В стыковых матчах команда обыграла хиконский «Спортинг» (1:0 по сумме двух встреч) и «Реал Овьедо» (2:1).