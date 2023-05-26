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Испания

Сегодня, 03:13

«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико» из-за ВАР

Евгений Козинов
Корреспондент
&amp;quot;Эспаньол&amp;quot; и &amp;quot;Атлетико&amp;quot; перед матчем.
Фото Global Look Press
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«Эспаньол» выступил с официальным заявлением по поводу ничьей с «Атлетико» (3:3) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«После того, как матч против «Атлетико» завершился, «Эспаньол» официально запросил у технического комитета судей видео или фото докозательства, которые подтверждали бы справедливость второго гола мадридской команды, засчитанного судьями ВАР. Напомним, что, как установлено самим регламентом, для изменения решения должны быть неопровержимые и не подлежащие обжалованию кадры.

Сегодня днем ??мы получили ответ от лица, ответственного за проект ВАР, в котором он сообщает нам, что в соответствии с действующими правилами они не могут предоставить нам изображения или разговоры относительно решений арбитров, а изображение, использованное для отмены решения судьи и подтверждения второго гола «Атлетико», было изображением, показанным по телевидению, с «камеры-паука», — говорится в сообщении.

«Эспаньол» настаивает на том, что считает свои права нарушенными, и просит, чтобы было заключено соглашение об аннулировании матча с «Атлетико».

24&nbsp;мая. &laquo;Эспаньол&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Эспаньол» отыгрался с 0:3 против «Атлетико»
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