ESPN: Бускетс провел переговоры с «Интер Майами»

Сегодня, 16:37
Испанский полузащитник Серхио Бускетс провел переговоры с «Интер Майами», сообщает ESPN.
По информации издания, испанец также общался с представителями «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». В клубах Саудовской Аравии ему предлагают более крупные контракты.
Сообщается, что переход аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами» может в положительном ключе повлиять на решение Бускетса.
Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает 30 июня, он покинет команду в статусе свободного агента.