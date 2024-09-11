ESPN назвал 10 лучших переходов летнего трансферного окна среди самых дорогих подписаний

ESPN представил топ-10 трансферов Европы в летнее межсезонье.

Первое место занял переход форварда Эндрика из «Палмейраса» в «Реал» (47,5 миллиона евро). На втором месте переход полузащитника «Бенфики» в «ПСЖ» (59,92 миллиона), замкнул тройку трансфер Лени Йоро из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед» (62 миллиона).

Рейтинг составлен на основе предполагаемой рыночной стоимости игрока после подписания контракта в сравнении с гонораром, который заплатил клуб за переход.

Рейтинг 10 лучших трансферов лета

1. Эндрик. «Палмейрас» — «Реал» (47,5 млн).

2. Жоау Невеш. «Бенфика» — «Пари Сен-Жермен» (59,92 млн).

3. Лени Йоро. «Лилль» — «Манчестер Юнайтед» (62 млн).

4. Хулиан Альварес. «Манчестер Сити» — «Атлетико» (75 млн).

5. Маттейс де Лигт. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» (45 млн).

6. Джошуа Зиркзее. «Болонья» — «Манчестер Юнайтед» (42,5 млн).

7. Майкл Олисе. «Кристал Пэлас» — «Бавария» (53 млн).

8. Риккардо Калафьори. «Болонья» — «Арсенал» (45 млн).

9. Арчи Грей. «Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» (41,25 млн).

10. Конор Галлахер. «Челси» — «Атлетико» (42 млн).