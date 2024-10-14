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Сегодня, 18:23

Европейское отделение футболистов и ла лига подали жалобу на ФИФА из-за клубного ЧМ

Сергей Разин
корреспондент
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Европейское отделение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro Europe) и ла лига подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию, сообщается на официальном сайте FIFPro Europe.

Жалоба связана с проведением клубного чемпионата мира летом 2025 года. FIFPro Europe и ла лига недовольны большим количеством матчей в сезоне, которое может сказаться на состоянии игроков. Отмечается, что навязывание решений по международному календарю со стороны ФИФА является злоупотреблением полномочиями и нарушает законодательство Евросоюза.

Родри, Алисон Бекер и&nbsp;Сон Хын Мин (слева направо). Родри, Алиссон, Сон и другие звезды угрожают забастовкой. Возможна ли она и к чему приведет?

Клубный чемпионат мира в обновленном формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире впервые примут участие 32 клуба.

Матчи пройдут в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.

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