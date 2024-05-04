Эззалзули — об уходе из «Барселоны»: «Я ни на секунду не жалею»

Вингер «Бетиса» Абде Эззалзули заявил, что не жалеет о своем решении уйти из «Барселоны». Футболист покинут каталонский клуб и присоединился к зелено-белым летом прошлого года.

«Я ни на секунду не жалею, что подписал контракт с «Бетисом». Я поговорил со своей семьей, мы приняли решение, и я до сих пор считаю, что был прав. Я счастлив в Севилье и в клубе, мне нравятся болельщики здесь. У меня волосы встают дыбом каждый раз, когда я выхожу на поле и слышу, как они поют гимн», — заявил Эззалзули.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 5 голами. Его контракт с «Бетисом» рассчитан до июня 2028 года.