Каннаваро: «Реал» — фаворит ответного матча с «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро высказался о шансах мадридского клуба выйти в финал Лиги чемпионов.

«Да, «Реал» снова в шаге от финала Лиги чемпионов. Еще один год. Это была отличная игра, обе команды сыграли хорошо. Результат таков, что все определится на стадионе «Манчестер Сити». Я хорошо знаю «Реал», и я убежден, что они отправятся в Манчестер за победой. «Реал» — фаворит ответного матча, даже на выезде. Понятно, что в этом сезоне в ла лиге у них не все ладится. Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать — Лига чемпионов всегда важнее чемпионата», — приводит слова Каннаваро AS.

В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится в Манчестере 17 мая, начало — 22.00 мск.