КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:14

Каннаваро: «Реал» — фаворит ответного матча с «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро высказался о шансах мадридского клуба выйти в финал Лиги чемпионов.

«Да, «Реал» снова в шаге от финала Лиги чемпионов. Еще один год. Это была отличная игра, обе команды сыграли хорошо. Результат таков, что все определится на стадионе «Манчестер Сити». Я хорошо знаю «Реал», и я убежден, что они отправятся в Манчестер за победой. «Реал» — фаворит ответного матча, даже на выезде. Понятно, что в этом сезоне в ла лиге у них не все ладится. Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать — Лига чемпионов всегда важнее чемпионата», — приводит слова Каннаваро AS.

В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится в Манчестере 17 мая, начало — 22.00 мск.

Фабио Каннаваро
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Статус чемпионата мира стремительно падает. И дело не только в исключении России
Сказка закончилась. Удивительный промах звезды отправил в отпуск команду-сенсацию
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанатов с атрибутикой «Барселоны» не пустят на матч ли лиги с «Эспаньолом»