Капелло: «У Захаряна есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Испанский чемпионат — хороший вариант для молодого игрока. Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры. Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Контракт 20-летнего россиянина с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29. Ранее футболист выступал за московское «Динамо».

23 августа в «Реал Сосьедад» сообщили, что усердно работают над тем, чтобы полузащитник дебютировал за команду 25 августа в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».