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Сегодня, 21:11

Фабрицио Романо: Начо перейдет в «Аль-Кадисию»

Алина Савинова
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Защитник «Реала» Начо Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Аль-Кадисии», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, в начале этой недели 34-летний футболист успешно прошел медосмотр перед переходом в команду из Саудовской Аравии. Ожидается, что он подпишет двухлетний контракт с клубом после того, как все документы будут утверждены.

Начо является воспитанником «Реала». За первую команду «сливочных» футболист выступает с 2012 года. За это время защитник сыграл в 364 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал десять результативных передач.

Вместе с «Реалом» Начо стал четырехкратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Лиги чемпионов.

Футбол
ФК Реал
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