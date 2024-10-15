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Сегодня, 14:35

Фабрицио Романо опроверг слухи о завершении карьеры защитником «Реала» Алабой

Алина Савинова
Давид Алаба.
Фото Global Look Press
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Информация о том, что защитник «Реала» Давид Алаба может завершить карьеру из-за осложнения после травмы, не соответствует действительности, утверждает инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

В понедельник, 14 октября, сообщалось, что у 32-летнего австрийского футболиста возникли болевые ощущения после возвращения к индивидуальным тренировкам. Однако, как отмечает источник, восстановление Алабы идет по плану: врачи, фитнес-тренеры и сам игрок довольны процессом выздоровления. Защитник продолжает следовать своему плану тренировок и чувствует себя гораздо лучше, поэтому речь о его уходе из спорта не идет.

Защитник получил травму в декабре 2023 года в матче «Реала» с «Вильярреалом» (4:1). У Алабы был диагностирован разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Давид Алаба
Футбол
ФК Реал

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