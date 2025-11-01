Фанат «Реала» умер после незабитого Мбаппе пенальти в матче с «Барселоной»

Израильский болельщик «Реала» Игаль Бродкин скончался на трибунах во время матча 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», сообщает sport.es.

Отмечается, что на 52-й минуте игры после незабитого пенальти нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе 50-летний болельщик потерял сознание. Другие фанаты и голкипер «Реала» Тибо Куртуа сигнализировали главному арбитру о необходимости остановить матч, однако этого не произошло.

Медицинские службы стадиона оказали экстренную помощь Бродкину. Болельщик был госпитализирован, однако несколько часов спустя он скончался в больнице.

Матч проходил 26 октября на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился победой «Реала» со счетом 2:1.