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Испания

Сегодня, 17:12

Фанаты «Атлетика» подготовили акцию в игре с «Барселоной» после коррупционного дела

Руслан Минаев
Игра «Атлетика» и «Барселоны».
Фото Reuters
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Болельщики «Атлетика» подготовили акцию в матче с «Барселоной» (0:1) в 25-м туре чемпионата Испании.

Из-за коррупционного дела фанаты скандировали во время игры: «В сегунду!».

Помимо этого, по ходу матча на стадионе «Сан-Мамес» летало конфетти в виде бумажек с надписью «Мафия» и эмблемой «Барселоны».

Ранее прокуратура Испании предъявила каталонцам обвинения в коррупции по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.

Следствие считает, что в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более 6,6 миллиона евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

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ФК Барселона
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