Фанаты «Атлетико» хотят прийти на матч с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса

Активные болельщики «Атлетико» планируют устроить акцию во время матча 8-го тура чемпионата Испании против «Реала», сообщает OK Diario.

По данным источника, фанаты собираются прийти на игру в одноразовых масках, чтобы избежать возможности идентификации и иметь возможность оскорблять форварда «Королевского клуба» Винисиуса. Болельщики активно распространяют расистские высказывания в адрес футболиста и призывают других поклонников «Атлетико» в соцсетях присоединиться к их акции.

Винисиус регулярно сталкивается с оскорблениями со стороны фанатов других клубов. В сентябре футболист заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира-2030.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдет в воскресенье, 29 сентября в Мадриде. Начало игры — в 22.00 (мск).