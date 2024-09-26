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Сегодня, 07:16

Фанаты «Атлетико» хотят прийти на матч с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Винисиус.
Фото Reuters
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Активные болельщики «Атлетико» планируют устроить акцию во время матча 8-го тура чемпионата Испании против «Реала», сообщает OK Diario.

По данным источника, фанаты собираются прийти на игру в одноразовых масках, чтобы избежать возможности идентификации и иметь возможность оскорблять форварда «Королевского клуба» Винисиуса. Болельщики активно распространяют расистские высказывания в адрес футболиста и призывают других поклонников «Атлетико» в соцсетях присоединиться к их акции.

Винисиус регулярно сталкивается с оскорблениями со стороны фанатов других клубов. В сентябре футболист заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира-2030.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдет в воскресенье, 29 сентября в Мадриде. Начало игры — в 22.00 (мск).

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал

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