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Испания

Сегодня, 17:55

Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» перед дерби

Ана Горшкова
Корреспондент
Баннер и кукла на мосту в Мадриде.
Фото Madrid Xtra, Twitter
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Фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает Marca.

По данным источника, баннер, на котором написано «Мадрид ненавидит «Реал», и кукла Жуниора были повешены недалеко от тренировочной базы «сливочных» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании между командами.

«Реал» назвал действия фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса «досадным и отвратительным актом расизма, ксенофобии и ненависти».

«Мы выражаем наше самое решительное осуждение событий, которые нарушают основные права и достоинства людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт. «Реал» уверен, что все те, кто участвовал в таком гнусном акте, будут наказаны», — говорится в сообщении на сайте «Реала».

Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23.00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор
ФК Атлетико
ФК Реал
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