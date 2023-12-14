Фанаты «Атлетико» забросали мусором и плевали на табличку с именем Феликса

Болельщики «Атлетико» забросали мусором табличку полузащитника Жоау Феликса, который на данный момент играет в аренде за «Барселону».

Вчера, 13 декабря, мадридцы одержал победу над «Лацио» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Перед началом матча фанаты «Атлетико» плевали на табличку с именем Феликса, расположенную на территории стадиона «Метрополитано» и оставили на ней мусор.

В этом сезоне ла лиги футболист провел 13 матчей за «Барсу», забив 2 гола и сделав 2 ассиста.