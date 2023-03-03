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Испания

Сегодня, 05:20

Фанаты «Реала» сделали деньги с изображением президента «Барселоны» Лапорты

Евгений Козинов
Корреспондент
Фальшивые 500 евро с изображением Жоана Лапорты.
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Болельщики «Реала» принесли на матч 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:1) фальшивые банкноты. Они сделали купюры 500 евро с изображением президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

По информации испанских СМИ, таким образом фанаты мадридского клуба решили выступить против «дела Негрейры».

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo;. УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков в следующем сезоне из-за коррупционного скандала

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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