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Испания

Сегодня, 16:11

Фати хочет вернуться в «Барселону» после аренды в «Брайтоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер Ансу Фати рассчитывает вернуться в «Барселоне» после аренды в «Брайтоне», сообщает Diario Sport.

По данным источника, 21-летний футболист считает, что может получить место в составе каталонцев, учитывая слабую игру атакующих футболистов «Барсы» в этом сезоне. Клуб не возражает против продажи испанца в случае предложения на сумму выше 30 миллионов евро.

Минувшим летом «Барса» хотела продать Фати, но игрок не захотел уходить, но затем согласился на аренду, чтобы доказать, что способен играть на высоком уровне.

Контракт вингера с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он сыграл за «Брайтон» 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ансу Фати
ФК Барселона
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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