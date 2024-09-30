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Судейство

Сегодня, 20:27

Федерация футбола Испании опубликовала видео о работе судьи в мадридском дерби

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Матео Бускетс Феррер (слева) в матче «Атлетико» — «Реал» (1:1).
Фото Global Look Press
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Королевская федерация футбола Испании в своих соцсетях выложила специальный видеоролик, посвященный работе судьи Матео Бускетса Феррера во вчерашнем дерби «Атлетико» — «Реал» (1:1). В течение 7 минут желающие могут узнать, что говорил арбитр футболистам и тренерам, как управлял игрой, что делал перед ее вынужденной приостановкой и как взаимодействовал с ВАР.

Бускетсу Ферреру всего 30 лет, он недавно стал работать на матчах чемпионата Испании, но уже провел свыше двух десятков встреч. Качество его работы настолько удовлетворило руководство судейского комитета, что ему доверили игру такой повышенной сложности, как мадридское дерби.

ФК Атлетико
ФК Реал

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