Сегодня, 06:56
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал результат матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги.
В концовке встречи серьезную травму колена получил защитник мадридцев Дани Карвахаль.
«Очень жаль. В конце концов, результат — это не самое главное. Главное — здоровье Карвахаля. Посмотрим, что он скажет в раздевалке.
Это была нормальная игра. Ни хорошая, ни плохая. Мы сыграли правильно, что и нужно для победы. Хватило двух голов, но сейчас беспокоит другое», — цитирует Вальверде клубная пресс-служба.