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Вальверде: «Результат «Реала» не так важен, главное — здоровье Карвахаля»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал результат матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги.

В концовке встречи серьезную травму колена получил защитник мадридцев Дани Карвахаль.

«Очень жаль. В конце концов, результат — это не самое главное. Главное — здоровье Карвахаля. Посмотрим, что он скажет в раздевалке.

Это была нормальная игра. Ни хорошая, ни плохая. Мы сыграли правильно, что и нужно для победы. Хватило двух голов, но сейчас беспокоит другое», — цитирует Вальверде клубная пресс-служба.

 
Дани Карвахаль в&nbsp;машине скорой помощи. Дани Карвахаль порвал переднюю крестообразную связку

 

Даниэль Карвахаль
ФК Вильярреал
ФК Реал
Федерико Вальверде

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