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Испания

Сегодня, 17:12

Вальверде: «Винисиус — невероятный человек с отличными качествами.

Федерико Вальверде считает Винисиуса невероятным человеком
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о своем одноклубнике Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус — невероятный человек с отличными качествами. В футбольном плане он немного другой. Он наслаждается игрой в своей манере», — цитирует Вальверде El Pais.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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