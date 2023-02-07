Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о своем одноклубнике Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус — невероятный человек с отличными качествами. В футбольном плане он немного другой. Он наслаждается игрой в своей манере», — цитирует Вальверде El Pais.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.