Феликс отметил игру «Кадиса» против «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс отреагировал не победный матч команды в 31-м туре ла лиги против «Кадиса» (1:0).

«Очень рады, что завоевали три очка. Во второй половине было непросто, соперник провел матч жизни, они хорошо играли», — заявил игрок после матча.

В следующем тур «Барселоне» предстоит сыграть с «Реалом». Матч пройдет 21 апреля.

«Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. Команда Хави отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков. «Кадис» находится на 18-й строчке с 25 баллами.