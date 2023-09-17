Феликс — о разгромной победе в дебютном матче за «Барселону»: «Давайте добьемся большего!»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс высказался о дебютном матче за каталонцев.

В 5-м туре ла лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Бетис» (5:0). Феликс вышел в стартовом составе и открыл счет встречи на 25-й минуте.

«Очень рад домашнему дебюту. Давайте добьемся большего! Вперед «Барса»!» — написал португалец в соцсетях.

«Барселона» в летнее трансферное окно арендовала 23-летнего форварда у «Атлетико» до конца сезона-2023/24.