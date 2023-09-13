Феликс: «С нетерпением жду, когда сыграю на «Камп Ноу» при наших болельщиках»

Новичок «Барселоны» Жоау Феликс рассказал, что думает о своем положении в каталонском клубе. Он признался, что готов начать с чистого листа.

«Меня приняли очень дружелюбно. Это молодая команда, в которой мне комфортно находиться. С нетерпением жду, когда сыграю на «Камп Ноу» при наших болельщиках», — цитирует португальца Sport.es.

1 сентября стало известно, что 23-летний Феликс на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Барселону». Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года и не предусматривает опции выкупа.