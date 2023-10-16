Феликс заявил, что счастлив играть в «Барселоне»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за «Барселону», заявил, что счастлив в каталонском клубе.

«Как вы можете видеть, я счастлив там, где нахожусь. Я чувствую себя хорошо и переживаю прекрасное время», — цитирует Феликса AS.

«Барселона» арендовала 23-летнего португальца у «Атлетико» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассчитывает сохранить Феликса после окончания аренды.