Фернандо Алонсо объяснил, почему болеет за «Реал»

Пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо высказался о том, почему болеет за мадридский «Реал».

«Почему я болею за «Реал»? Потому что он побеждает...Ну, на самом деле я был фанатом «Реала» с детства. Их болельщиком был мой отец, и я тоже стал им. Я влюбился в «Реал» в детстве», — приводит слова Алонсо Marca.

Алонсо с 2022 года выступает за «Астон Мартин». Ранее он был пилотом «Альпин», «Феррари», «Макларена», «Рено» и «Минарди».

«Реал» с 12 очками лидирует в турнирной таблице испанской ла лиги после 4 туров.