Морьентес назвал неуважительной реакцию Винисиуса после ранней замены в класико

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес прокомментировал реакцию форварда «Реала» Винисиуса Жуниора на раннюю замену в матче с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла лиги.

«Прежде всего, я считаю, что это неуважение к тренеру, потому что решения должен принимать тренер. Ты можешь разозлиться, ты можешь быть недоволен, а затем на следующий день сообщить об этом своему тренеру.

И это было не один раз, это случалось так часто, что ты даже не сел на скамейку запасных, а сразу пошел в раздевалку. Что это за неуважение? Я думаю, что это явное неуважение, достаточное для того, чтобы призвать его к порядку и сказать: «Иди сюда, это заслуживает наказания», — цитирует COPE Морьентеса.

Форвард был заменен на 72-й минуте и публично выразил недовольство главному тренеру мадридского клуба Хаби Алонсо. Испанский специалист после игры заявил, что поговорит с игроком.