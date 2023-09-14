Фернандо объявил об уходе из «Севильи» следующим летом

Полузащитник «Севильи» Фернанду Режес сообщил, что покинет испанский клуб следующим летом. 1 июля 2024 года у 36-летнего бразильца заканчивается действующий контракт.

«Я думаю, что это будет мой последний сезон. Я не собираюсь вам врать. Мне 36 лет. Не могу сказать это на 100 процентов, но могу сказать это на 99 процентов. Я надеюсь, что у меня будет еще один очень хороший сезон, и все люди будут скучать по мне потом. Моя карьера может продолжиться в Бразилии или Португалии. Пока я в «Севилье», мне нужно думать об этом клубе», — сказал Фернанду в интервью Radio Marca.?

Фернанду в 2019 году перешел в «Севилью» из «Галатасарая». С тех пор он сыграл в 58 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

В этом сезоне «Севилья» в 3 матчах набрала 0 очков и идет на последнем месте в чемпионате Испании.