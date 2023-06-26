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Испания

Сегодня, 16:17

Фернандо Торрес подал в суд на правительство Испании

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес подал в суд на правительство Испании и Городской Совет Мадрида, сообщает El Confidencial.

По информации издания, 39-летний испанец требует более 800 тысяч евро в качестве компенсации за меры по борьбе с Covid-19, которые сказались в негативном ключе на доходе от его сетей тренажерных залов.

Экс-форвард планирует взыскать 808?100 евро с государства за ущерб от правил, которые действовали с марта 2021 по май 2022 год.

Торрес завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».

Фернандо Торрес
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