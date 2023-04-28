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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую команду.
«Действительно есть слухи о возможном возвращении Лео. Я бы хотел, чтобы он мог вновь сыграть за «Барселону» и попрощаться на должном уровне с клубом, которому он так много дал», — приводит слова Торреса Movistar Plus.
20 апреля появилась информация, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.
35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.
Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.