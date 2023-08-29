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Испания

Сегодня, 07:02

ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает отстранить президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на длительный срок.

Как сообщает Daily Mail, ФИФА собирается добиваться того, чтобы Рубиалесу не позволяли работать в футболе на протяжении 15 лет. Это максимально допустимый срок в ситуации с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Ранее прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.

25 августа он заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. После этого футболистки сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.

Дженни Эрмосо и&nbsp;Луис Рубиалес. Скандал с поцелуем испанской футболистки не так прост. Кто больше всех выиграет от отставки президента Рубиалеса

Сборная Испании по футболу
Луис Рубиалес
ФИФА
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1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
3
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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32 тур
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37 тур
38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 3 : 4
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 4 : 2
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 1 : 0
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 7
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