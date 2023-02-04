ФИФА не разрешила «Барселоне» подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила «Барселоне» подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо, сообщает Mundo Deportivo.

Между всеми сторонами была договоренность о переходе игрока, но каталонцы не успели оформить сделку. По словам директора испанского клуба Матеу Алемани, сине-гранатовые «опоздали на 18 секунд».

Ранее сообщалось, что каталонцы договорились о трансфере 21-летнего защитника за 4 миллиона евро. С игроком согласовали контракт до июня 2026 года.

В прошлом сезоне МЛС Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.