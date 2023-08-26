ФИФА на 90 дней отстранила Рубиалеса от должности президента Федерации футбола Испании

Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранила президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, сообщает пресс-служба ФИФА.

Решение вступило в силу 26 августа и продлится 90 дней, до начала дисциплинарного производства, открытого против спортивного функционера.

Помимо этого, председатель Дисциплинарного комитета ФИФА Хорзе Иван Паласио (Колумбия) издал директивы, согласно которым, Рубиалесу запрещено пытаться связаться с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо и ее близкими — лично или через третьих лиц.

«ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению неприкосновенности всех людей и поэтому самым решительным образом осуждает любое противоречащее поведение», — говорится на сайте организации.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.

После заявления Рубиалеса футболистки сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.