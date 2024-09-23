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Сегодня, 00:29

Флик: «Мне очень нравится отношение игроков «Барселоны» к делу»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик остался доволен игрой и самоотдачей команды в матче 6-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (5:1).

«Мы играем как команда, футболисты играют друг за друга, а это важно. Мне очень нравится наше отношение к делу, мы сосредоточены на футболе и делаем то, что нужно делать. И мы этим наслаждаемся», — приводит As слова Флика.

Тренер также отметил, что рад тренировать каталонцев и гордится тем, как команда преодолевает трудности.

«Вильярреал» никогда не сдается, но мы продолжали пытаться забить еще больше голов. И именно этого я и хочу — чтобы мы оказывали давление на протяжении 90 минут или даже 94», — добавил он.

«Барселона» набрала 18 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. В следующем туре ла лиги сине-гранатовые дома сыграют против «Хетафе». Матч пройдет 25 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: As
Футбол
ФК Барселона
ФК Вильярреал

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