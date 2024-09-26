Флик: «Барселоне» нужен вратарь с опытом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик рассказал, в каком вратаре нуждается каталонская команда.

«Иньяки 25 лет, остальные очень молоды, и если что-то случится, нам нужен вратарь с опытом. Мы с Деку вели обсуждения и размышляли по этому поводу. Мы работаем над этим», — приводит Marca слова Флика.

Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил травму колена в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1), который прошел 22 сентября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 7 до 9 месяцев.

В матче 7-го тура ла лиги с «Хетафе» (1:0) ворота сине-гранатовых защищал Иньяки Пенья.