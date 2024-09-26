Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:05

Флик: «Барселоне» нужен вратарь с опытом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик рассказал, в каком вратаре нуждается каталонская команда.

«Иньяки 25 лет, остальные очень молоды, и если что-то случится, нам нужен вратарь с опытом. Мы с Деку вели обсуждения и размышляли по этому поводу. Мы работаем над этим», — приводит Marca слова Флика.

Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил травму колена в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1), который прошел 22 сентября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 7 до 9 месяцев.

В матче 7-го тура ла лиги с «Хетафе» (1:0) ворота сине-гранатовых защищал Иньяки Пенья.

Источник: Marca
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Сегодня
Вчера
Неделя