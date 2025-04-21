Флик — о чемпионской гонке в ла лиге: «Надеюсь, что «Барселона» обойдется без потери очков»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал чемпионскую гонку в ла лиге.

«Я не знаю, чем все кончится. Если посмотреть на уже сыгранные матчи, то и нам, и «Реалу» было тяжело. Сложно будет выиграть все оставшиеся матчи, потому что ла лига очень конкурентная. Ее уровень высок. Мы надеемся, что обойдемся без потери очков. Мы должны делать то, что должно. Путь еще не окончен, а «Реал» является фантастической командой, которая хочет достичь своих целей», — цитирует Флика Sport.es.

После 32 туров «Барселона» с 73 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал» находится на второй месте с 69 баллами.