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Сегодня, 16:34

Флик назвал Ямаля гением

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик назвал вингера Ламина Ямаля гением.

«Ламин — настоящий гений, даже в свои 17 лет. Конечно, на него возложена огромная ответственность, и нам важно, чтобы он выходил на поле только в оптимальном состоянии.

Если аналитика и его собственные ощущения показывают, что он готов, он сыграет — как и любой другой игрок», — рассказал наставник Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 45 матчей, забив 14 голов и отдав 21 результативную передачу.

Ламин Ямаль
ФК Барселона
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