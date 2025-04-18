Флик назвал Ямаля гением

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик назвал вингера Ламина Ямаля гением.

«Ламин — настоящий гений, даже в свои 17 лет. Конечно, на него возложена огромная ответственность, и нам важно, чтобы он выходил на поле только в оптимальном состоянии.

Если аналитика и его собственные ощущения показывают, что он готов, он сыграет — как и любой другой игрок», — рассказал наставник Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 45 матчей, забив 14 голов и отдав 21 результативную передачу.