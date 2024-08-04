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Сегодня, 17:01

Флик не хочет видеть Канте в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассматривает покупку полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Специалист считает, что команде необходимо сделать упор на молодых игроков.

По данным издания, Флик заблокировал переход 33-летнего француза, несмотря на желание руководства команды видеть Канде в команде.

Канте перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Всего за клуб из Саудовской Аравии футболист провел 44 матча, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

В АПЛ Канте выступал за «Челси» и «Лестер», и с обеими командами он становился чемпионом Англии.

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