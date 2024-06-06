Флик не намерен отпускать Рафинью из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Рафинья останется в каталонском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, главный тренер команды Ханс Флик видит в 27-летнем бразильце ключевого игрока. При этом на футболиста претендуют клубы из Саудовской Аравии, которые готовы заплатить 100 миллионов евро.

Бразилец выступает за каталонцев с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах, отметившись десятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.