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Сегодня, 11:02

Флик не намерен отпускать Рафинью из «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Барселоны» Рафинья останется в каталонском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, главный тренер команды Ханс Флик видит в 27-летнем бразильце ключевого игрока. При этом на футболиста претендуют клубы из Саудовской Аравии, которые готовы заплатить 100 миллионов евро.

Бразилец выступает за каталонцев с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах, отметившись десятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

ФК Барселона
Ханс Флик
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