Флик объяснил, почему Фати не сыграл в матче «Барселоны» с «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик объяснил, почему нападающий Ансу Фати не появился на поле в матче 7-го тура ла лиги против «Хетафе» (1:0).

В сезоне-2024/25 футболист еще ни разу участвовал в матчах чемпионата Испании и провел 2 минуты в игре Лиги чемпионов против «Монако» (1:2). 21-летний испанец пропустил старт сезона из-за травмы ноги.

«Сегодня был непростой матч, я решил выпустить других футболистов. Но Ансу набрал форму и готов играть», — приводит Marca слова Флика.

Фати — воспитанник «Барселоны». Нападающий провел сезон-2023/24 в «Брайтоне» на правах аренды, форвард забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах за английскую команду.