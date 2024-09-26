Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 03:18

Флик объяснил, почему Фати не сыграл в матче «Барселоны» с «Хетафе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик объяснил, почему нападающий Ансу Фати не появился на поле в матче 7-го тура ла лиги против «Хетафе» (1:0).

В сезоне-2024/25 футболист еще ни разу участвовал в матчах чемпионата Испании и провел 2 минуты в игре Лиги чемпионов против «Монако» (1:2). 21-летний испанец пропустил старт сезона из-за травмы ноги.

«Сегодня был непростой матч, я решил выпустить других футболистов. Но Ансу набрал форму и готов играть», — приводит Marca слова Флика.

Фати — воспитанник «Барселоны». Нападающий провел сезон-2023/24 в «Брайтоне» на правах аренды, форвард забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах за английскую команду.

Ансу Фати
ФК Барселона
Ханс Флик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинского тяжелоатлета наказали за подкуп допинг-инспектора
Путин: по поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
Футболисты из России ярко проявили себя в Европе и США
Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Сегодня
Вчера
Неделя