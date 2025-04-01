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Испания

1 апреля, 09:15

Флик отказался от трансфера Диаса в «Барселону»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не одобрил переход вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса, сообщает El Nacional.

Хотя руководство «Барселоны» рассматривает возможность подписания 28-летнего колумбийца, Флик считает его возраст препятствием для трансфера. Немец хочет сосредоточиться на молодых игроках, которые смогут проявить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Флик предпочитает подписать 22-летнего вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Дружеские отношения Нико с Ламином Ямалем и Алексом Бальде могут облегчить адаптацию баскского игрока в команде.

В текущем сезоне Луис Диас забил 13 голов и отдал 7 голевых передач в 42 матчах на клубном уровне.

Источник: El Nacional
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