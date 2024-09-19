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Флик: «Я чувствую себя виноватым из-за травмы Фермина»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал травму полузащитника Фермина Лопеса.

«Я чувствую себя виноватым из-за травмы Фермина. Он играл на двух турнирах летом. Мне следовало поговорить с тренером молодежной сборной Испании, но я этого не сделал, потому что думал о том, что только что пришел в «Барселону», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо.

17 сентября каталонский клуб сообщил, что 21-летний испанец получил повреждение мышцы правого бедра на командной тренировке.

Ранее Фермин восстановился после травмы задней поверхности бедра, из-за которой пропустил два матча Лиги наций и не принял участия в игре чемпионата Испании против «Жироны» 15 сентября. Его возвращение должно было состояться на следующей неделе. Теперь Лопес проведет в лазарете еще около трех недель.

ФК Барселона
Ханс Флик

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