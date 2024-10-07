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Флик — о травме Карвахаля: «Я желаю Дани всего наилучшего от имени всей «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал травму защитника «Реала» Дани Карвахаля.

«Я желаю Дани всего наилучшего от имени всей «Барселоны», — приводит слова Флика Marca.

5 октября Карвахаль получил травму в матче против «Вильярреала» (2:0) в 9-м туре испанской ла лиги. В воскресенье «сливочные» объявили, что футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Он пропустит остаток сезона.

Даниэль Карвахаль
ФК Барселона
ФК Реал
Ханс Флик

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