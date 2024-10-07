Сегодня, 09:09
Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал травму защитника «Реала» Дани Карвахаля.
«Я желаю Дани всего наилучшего от имени всей «Барселоны», — приводит слова Флика Marca.
5 октября Карвахаль получил травму в матче против «Вильярреала» (2:0) в 9-м туре испанской ла лиги. В воскресенье «сливочные» объявили, что футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Он пропустит остаток сезона.