Флик предложил Перишичу стать игроком «Барселоны»

«Барселона» планирует приобрести хавбека Ивана Перишича, сообщает Mundo Deportivo. Игрок является свободным агентом после разрыва контракта с «Хайдуком».

По данным источника, лично главный тренер испанской команды Ханс-Дитер Флик связался с 35-летним вингером и предложил продолжить карьеру в «Барселоне». Футболист согласился.

Ранее он играл за «Интер», «Баварию», «Тоттенхэм» и другие клубы.

В нынешнем сезоне он провел за «Хайдук» четыре матча и не отметился результативными действиями.